A la découverte des Prés Bizet Saint-Laurent
A la découverte des Prés Bizet
Saint-Laurent Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 09:00:00
fin : 2026-08-22 12:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Partez à la découverte des plantes remarquables, des insectes, des oiseaux et la petite faune qui peuplent ce site…
Saint-Laurent 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28
English :
Discover the remarkable plants, insects, birds and small fauna that inhabit this site?
