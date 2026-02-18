A la découverte des Prés Bizet

Saint-Laurent Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : 2026-08-22, 09:00-12:00

Début : 2026-08-22 09:00:00

fin : 2026-08-22 12:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Partez à la découverte des plantes remarquables, des insectes, des oiseaux et la petite faune qui peuplent ce site…

Saint-Laurent 18330 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 83 00 28

English :

Discover the remarkable plants, insects, birds and small fauna that inhabit this site?

