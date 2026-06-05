Pianovélo Saint-Laurent
Pianovélo Saint-Laurent jeudi 25 juin 2026.
Saint-Laurent
Pianovélo
Saint-Laurent Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Le début du monde, conte musical pour sortir de la nuit démocratique.
Le début du monde, conte musical pour sortir de la nuit démocratique. .
Saint-Laurent 18330 Cher Centre-Val de Loire
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English :
The beginning of the world, a musical tale to get us out of the democratic night.
L’événement Pianovélo Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme de VIERZON
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