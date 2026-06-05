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Pianovélo Saint-Laurent

Pianovélo Saint-Laurent

Pianovélo Saint-Laurent jeudi 25 juin 2026.

Ville : 18330 Saint-Laurent

Département : Cher

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Laurent

Pianovélo

Saint-Laurent Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 19:00:00
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Le début du monde, conte musical pour sortir de la nuit démocratique.
Le début du monde, conte musical pour sortir de la nuit démocratique.   .

Saint-Laurent 18330 Cher Centre-Val de Loire  

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English :

The beginning of the world, a musical tale to get us out of the democratic night.

L’événement Pianovélo Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-05-30 par Office de Tourisme de VIERZON

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