Animation jeux de société Saint-Laurent
Animation jeux de société Saint-Laurent vendredi 5 juin 2026.
Saint-Laurent
Animation jeux de société
Bibliothèque Saint-Laurent Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 16:30:00
fin : 2026-06-19 19:30:00
Date(s) :
2026-06-05 2026-06-12 2026-06-19
Venez vous détendre et vous amuser à la bibliothèque de Saint Laurent.
Partagez un moment convivial en famille ou entre amis en jouant à des jeux de société qui correspondent à vos envies et à vos préférences. Une grande variété de jeux vous sera proposée.
Pour tous les âges et tous les goûts des jeux d’ambiance pour se détendre, des jeux de stratégie pour se challenger, des jeux coopératifs pour s’unir ou des jeux en bois pour se ressourcer.
Tout public. .
Bibliothèque Saint-Laurent 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 11 52 93
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English : Animation jeux de société
L’événement Animation jeux de société Saint-Laurent a été mis à jour le 2026-05-30 par OT Grand Guéret
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