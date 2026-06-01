La ruralité en fête en Ardennes, FDC 08 Saint-Laurent, Saint-Laurent

La ruralité en fête en Ardennes 20 et 21 juin FDC 08 Saint-Laurent Ardennes

Pass week-end 5€ (gratuit -16 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T10:00:00+02:00 – 2026-06-20T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T22:00:00+02:00

Démonstrations de chiens, concours d’attelage, ball-trap, tir à l’arc / laser / arbalète, ferme pédagogique, exposants, trompes de chasse, soirée festive samei avec feu de la Saint-Jean

Buvette et restauration sur place

Pass week-end 5€ (gratuit -16 ans)

Org. FDC 08 Fédération des chasseurs des Ardennes

FDC 08 Saint-Laurent 49 rue du Muguet 08090 Saint-Laurent Saint-Laurent 08090 Ardennes Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/la-ruralite-en-fete-en-ardennes-2026 »}]

sam. 20 et dim. 21 juin à Saint-Laurent

FDC 08