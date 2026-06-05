Concert chorale écho du roc de granville Place du Parvis Notre Dame Granville
Concert chorale écho du roc de granville Place du Parvis Notre Dame Granville dimanche 7 juin 2026.
Granville
Concert chorale écho du roc de granville
Place du Parvis Notre Dame Eglise Notre Dame du Cap Lihou Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 16:00:00
fin : 2026-06-07 17:30:00
Date(s) :
2026-06-07
Yves HERAUD mènera le chœur Echo du Roc de Granville au travers des siècles avec des tableaux aux couleurs des spirituals, d’un florilège sacré, de la mer et du vent.
Pièces qui nous ont été écrites par des compositeurs comme Akepsimas, Carissimi, Corelli, Erlebach, Guillou, Haendel, Jenkins, Monteverdi, Palestrina, Rossel, Tournier, Vivaldi. .
Place du Parvis Notre Dame Eglise Notre Dame du Cap Lihou Granville 50400 Manche Normandie +33 6 77 72 65 43 cath.echoduroc@gmail.com
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English : Concert chorale écho du roc de granville
L’événement Concert chorale écho du roc de granville Granville a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Granville Terre et Mer
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