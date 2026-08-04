Informations pratiques

Plougonvelin

Concert Chorale Iroise

Eglise Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Pour leur dernier concert d’été, les choristes de la Chorale Iroise de l’ALP seront à l’Eglise de Plougonvelin.

Ils viendront vous présenter leur nouveau répertoire qui est composé de chants en plusieurs langues dont le breton.

Participation au chapeau. .

Eglise Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 49 74 34

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English :

L’événement Concert Chorale Iroise Plougonvelin a été mis à jour le 2026-07-28 par OT IROISE BRETAGNE