Concert Chorale Iroise Plougonvelin
jeudi 20 août 2026 · Plougonvelin
Informations pratiques
Plougonvelin
Concert Chorale Iroise
Eglise Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20 22:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Pour leur dernier concert d’été, les choristes de la Chorale Iroise de l’ALP seront à l’Eglise de Plougonvelin.
Ils viendront vous présenter leur nouveau répertoire qui est composé de chants en plusieurs langues dont le breton.
Participation au chapeau. .
Eglise Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 49 74 34
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English :
L’événement Concert Chorale Iroise Plougonvelin a été mis à jour le 2026-07-28 par OT IROISE BRETAGNE
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