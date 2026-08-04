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AGENDA · Plougonvelin

Concert Chorale Iroise Plougonvelin

jeudi 20 août 2026 · Plougonvelin

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Eglise
Ville
29217 Plougonvelin
Département
Finistère
Tarif

Plougonvelin

Concert Chorale Iroise

Eglise Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20 22:00:00

Date(s) :
2026-08-20

Pour leur dernier concert d’été, les choristes de la Chorale Iroise de l’ALP seront à l’Eglise de Plougonvelin.

Ils viendront vous présenter leur nouveau répertoire qui est composé de chants en plusieurs langues dont le breton.

Participation au chapeau.   .

Eglise Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 2 98 49 74 34 

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English :

L’événement Concert Chorale Iroise Plougonvelin a été mis à jour le 2026-07-28 par OT IROISE BRETAGNE

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