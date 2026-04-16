Ce soir, on remonte dans le temps ! Plougonvelin
Ce soir, on remonte dans le temps ! Plougonvelin vendredi 7 août 2026.
Plougonvelin
Ce soir, on remonte dans le temps !
Abbaye de la pointe Saint-Mathieu Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 21:00:00
fin : 2026-08-07 23:00:00
Date(s) :
2026-08-07
Le temps d’une soirée, venez découvrir l’abbaye d’antan. Grâce à une reconstitution virtuelle, les pierres de l’abbaye reprendront vie pour vous permettre de la contempler telle qu’elle aurait pu être au XVIe siècle. Avant la projection, prenez le temps de suivre une petite visite guidée sur une thématique propre à la pointe Saint-Mathieu. .
Abbaye de la pointe Saint-Mathieu Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 25 94 49 29
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English : Ce soir, on remonte dans le temps !
L’événement Ce soir, on remonte dans le temps ! Plougonvelin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE
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