Plougonvelin

Ce soir, on remonte dans le temps !

Abbaye de la pointe Saint-Mathieu Plougonvelin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 21:00:00

fin : 2026-08-07 23:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Le temps d’une soirée, venez découvrir l’abbaye d’antan. Grâce à une reconstitution virtuelle, les pierres de l’abbaye reprendront vie pour vous permettre de la contempler telle qu’elle aurait pu être au XVIe siècle. Avant la projection, prenez le temps de suivre une petite visite guidée sur une thématique propre à la pointe Saint-Mathieu. .

Abbaye de la pointe Saint-Mathieu Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 25 94 49 29

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ce soir, on remonte dans le temps !

L’événement Ce soir, on remonte dans le temps ! Plougonvelin a été mis à jour le 2026-04-16 par OT IROISE BRETAGNE