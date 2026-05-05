Sélestat

Concert chorale Koeberlé

avenue Louis Pasteur Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 16:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

La chorale Koeberlé fête ses 50 ans avec ses anciens élèves, sous la direction de Francis Vonarb

La chorale Koeberlé fête ses 50 ans avec ses anciens élèves, sous la direction de Francis Vonarb. Le programme s’articule autour d’un best-of des chants qui ont traversé les décennies de cette chorale. Les choristes sont accompagnés par Jean-Louis Thomas à l’orgue et par Yves Dussourt au piano. 0 .

avenue Louis Pasteur Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 46 58 43 28

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English :

The Koeberlé choir celebrates its 50th anniversary with former students, under the direction of Francis Vonarb

L’événement Concert chorale Koeberlé Sélestat a été mis à jour le 2026-04-29 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme