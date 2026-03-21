Sélestat

Audition baroque de la classe de chant

Place du Marché aux Pots Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-07-01 19:00:00

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Les élèves de la classe de chant lyrique d’Anne Schlick vous invitent à leur concert de fin d’année, autour d’un répertoire baroque. Panier au profit de la paroisse

Rendez-vous pour une soirée placée sous le signe de l’élégance et de l’émotion.

Les élèves de la classe de chant lyrique d’Anne Schlick vous invitent à leur concert de fin d’année, autour d’un répertoire baroque. Une belle occasion de découvrir le travail des élèves et de se laisser porter par la beauté des voix…

Panier au profit de la paroisse.

Venez nombreux partager ce moment musical ! 0 .

Place du Marché aux Pots Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est secretariat@ecolemusiqueselestat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Students in Anne Schlick?s opera class invite you to their end-of-year concert, featuring a baroque repertoire. Basket in aid of the parish

L’événement Audition baroque de la classe de chant Sélestat a été mis à jour le 2026-05-22 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme