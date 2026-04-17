Concert Chorale la Frégate et Pornic Jazz Band Rue Jules Ferry Pornic

Pornic

Concert Chorale la Frégate et Pornic Jazz Band

Rue Jules Ferry Espace culturel du Val St Martin Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:30:00

fin : 2026-06-27 20:30:00

Date(s) :

2026-06-27

Concert donné par la Chorale La Frégate et Pornic Jazz Band

Au programme

Une rencontre explosive entre voix et cuivres !

Le temps d’une soirée exceptionnelle, l’Espace Val Saint-Martin se transforme en temple du Rock. La Chorale La Frégate s’associe au Pornic Jazz Band pour vous proposer un concert Pop Rock totalement inédit.

Sous la direction et les arrangements originaux de K. Courriol et E. Giusti, redécouvrez les plus grands standards internationaux. De l’énergie pure de Queen à la mélancolie psychédélique de Pink Floyd, en passant par les mélodies intemporelles des Beatles et de The Turtles, laissez-vous porter par une fusion unique entre harmonies vocales et envolées instrumentales.

Une soirée vibrante, riche en surprises, où la complicité des deux formations pornicaises promet de vous faire vibrer au rythme des légendes du rock ! .

Rue Jules Ferry Espace culturel du Val St Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 77 57 48 05

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English :

Concert by Chorale La Frégate and Pornic Jazz Band

L’événement Concert Chorale la Frégate et Pornic Jazz Band Pornic a été mis à jour le 2026-04-14 par I_OT Pornic