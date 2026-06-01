Concert Chorale Razem Église de Goutz Cocumont Cocumont
Concert Chorale Razem Église de Goutz Cocumont Cocumont mardi 30 juin 2026.
Cocumont
Concert Chorale Razem
Église de Goutz Cocumont Route de Goutz Cocumont Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 19:30:00
fin : 2026-06-30 21:30:00
Date(s) :
2026-06-30
CHANTS POLYPHONIQUES + DUO AÏLA (MUSIQUE DU MONDE) SUIVI D’UNE AUBERGE ESPAGNOLE
+ BUVETTE AVEC VINS LOCAUX .
Église de Goutz Cocumont Route de Goutz Cocumont 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 27 64 78 christine@lenidducoucou.com
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English : Concert Chorale Razem
L’événement Concert Chorale Razem Cocumont a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Val de Garonne
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