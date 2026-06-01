Concert Chorale Razem Église de Goutz Cocumont Cocumont

Cocumont

Concert Chorale Razem

Église de Goutz Cocumont Route de Goutz Cocumont Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30 19:30:00

fin : 2026-06-30 21:30:00

Date(s) :

2026-06-30

CHANTS POLYPHONIQUES + DUO AÏLA (MUSIQUE DU MONDE) SUIVI D’UNE AUBERGE ESPAGNOLE

+ BUVETTE AVEC VINS LOCAUX .

Église de Goutz Cocumont Route de Goutz Cocumont 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 27 64 78 christine@lenidducoucou.com

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English : Concert Chorale Razem

L’événement Concert Chorale Razem Cocumont a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Val de Garonne