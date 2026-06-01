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Concert Chorale Razem Église de Goutz Cocumont Cocumont

Concert Chorale Razem Église de Goutz Cocumont Cocumont

Concert Chorale Razem Église de Goutz Cocumont Cocumont mardi 30 juin 2026.

Lieu
Église de Goutz Cocumont
Adresse
Route de Goutz
Ville
47250 Cocumont
Département
Lot-et-Garonne
Début
mardi 30 juin 2026
Fin
mardi 30 juin 2026
Heure de début
19:30:00
Tarif

Cocumont

Concert Chorale Razem

Église de Goutz Cocumont Route de Goutz Cocumont Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-30 19:30:00
fin : 2026-06-30 21:30:00

Date(s) :
2026-06-30

CHANTS POLYPHONIQUES + DUO AÏLA (MUSIQUE DU MONDE) SUIVI D’UNE AUBERGE ESPAGNOLE
+ BUVETTE AVEC VINS LOCAUX   .

Église de Goutz Cocumont Route de Goutz Cocumont 47250 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 27 64 78  christine@lenidducoucou.com

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English : Concert Chorale Razem

L’événement Concert Chorale Razem Cocumont a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Val de Garonne

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