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Concert Chorale Eglise St Mayeul Rousset-les-Vignes

Concert Chorale Eglise St Mayeul Rousset-les-Vignes dimanche 12 juillet 2026.

Lieu
Eglise St Mayeul
Adresse
26770
Ville
26770 Rousset-les-Vignes
Département
Drôme
Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Rousset-les-Vignes

Concert Chorale

Eglise St Mayeul 26770 Rousset-les-Vignes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 18:30:00
fin : 2026-07-12 20:30:00

Date(s) :
2026-07-12

Concert de la Chorale Cantiamo Insieme issue du jumelage de Nyons avec la ville de Manciano en Italie, association Aventi Nyons Manciano
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Eglise St Mayeul 26770 Rousset-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 07 51 27  jeanluc.ronzon@gmail.com

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English :

Concert by the Cantiamo Insieme Choir, formed as part of the sister city partnership between Nyons and Manciano, Italy; Aventi Nyons Manciano Association

L’événement Concert Chorale Rousset-les-Vignes a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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