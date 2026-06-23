Concert Chorale Eglise St Mayeul Rousset-les-Vignes

Rousset-les-Vignes

Concert Chorale

Eglise St Mayeul 26770 Rousset-les-Vignes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 18:30:00

fin : 2026-07-12 20:30:00

Date(s) :

2026-07-12

Concert de la Chorale Cantiamo Insieme issue du jumelage de Nyons avec la ville de Manciano en Italie, association Aventi Nyons Manciano

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Eglise St Mayeul 26770 Rousset-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 07 51 27 jeanluc.ronzon@gmail.com

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English :

Concert by the Cantiamo Insieme Choir, formed as part of the sister city partnership between Nyons and Manciano, Italy; Aventi Nyons Manciano Association

L’événement Concert Chorale Rousset-les-Vignes a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes