Concert chorale Voix du Québec Le bourg Coly-Saint-Amand

Coly-Saint-Amand

Concert chorale Voix du Québec

Le bourg Abbatiale de Saint amand de Coly Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

18h. Un répertoire varié où la musique du monde côtoie le classique et les chants québécois. Participation libre

Un spectacle a capella unissant deux continents.

Un répertoire varié où la musique du monde côtoie le classique et les chants québécois. .

Le bourg Abbatiale de Saint amand de Coly Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine coste.b@orange.fr

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English : Concert chorale Voix du Québec

18h. A varied repertoire where world music rubs shoulders with classical and Québécois songs. Free admission

L’événement Concert chorale Voix du Québec Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère