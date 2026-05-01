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Concert chorale Voix du Québec Le bourg Coly-Saint-Amand

Concert chorale Voix du Québec Le bourg Coly-Saint-Amand

Concert chorale Voix du Québec Le bourg Coly-Saint-Amand vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Le bourg

Adresse : Abbatiale de Saint amand de Coly

Ville : 24290 Coly-Saint-Amand

Département : Dordogne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Coly-Saint-Amand

Concert chorale Voix du Québec

Le bourg Abbatiale de Saint amand de Coly Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

18h. Un répertoire varié où la musique du monde côtoie le classique et les chants québécois. Participation libre
Un spectacle a capella unissant deux continents.
Un répertoire varié où la musique du monde côtoie le classique et les chants québécois.   .

Le bourg Abbatiale de Saint amand de Coly Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   coste.b@orange.fr

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English : Concert chorale Voix du Québec

18h. A varied repertoire where world music rubs shoulders with classical and Québécois songs. Free admission

L’événement Concert chorale Voix du Québec Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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