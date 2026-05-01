Coly-Saint-Amand

Balade nature Dordogne

Le bourg Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 14:30:00

fin : 2026-05-28 17:00:00

Date(s) :

2026-05-28

14h30 17h. Partez pour une balade guidée et conviviale, le temps d’un après-midi. Vous découvrez son patrimoine, les arbres et plantes sauvages, leurs vertus et usages. 15€/adulte

Nature botanique patrimoine bien être.

Au départ d’un village authentique, partez pour une balade guidée et conviviale, le temps d’un après-midi.

Vous découvrez son patrimoine, puis les arbres et plantes sauvages, ainsi que leurs vertus et usages.

Une partie du parcours se déroule en forêt, au bord de l’eau pour se ressourcer pleinement et éveiller ses 5 sens. .

Le bourg Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 19 54

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English : Balade nature Dordogne

2.30pm 5pm. Join us for a guided afternoon stroll. You’ll discover its heritage, trees and wild plants, their virtues and uses. 15 per adult

L’événement Balade nature Dordogne Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère