Coly-Saint-Amand

Savoir-faire au rendez-vous atelier le fil à la patte

Le bourg Coly-Saint-Amand Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

10h. Entrez dans l’atelier d’un coutelier, forgeron… Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme Lascaux-Dordogne vallée vézère. 5€ (gratuit de 12 ans)

Entrez dans l’atelier d’un coutelier, forgeron… Depuis tout petit, Sébastien Aniballe aime manier le métal et les flammes. En 2019, il ouvre son tout premier atelier à Collobrières, puis pose ses valises à Saint-Amand de Coly, l’un des plus beaux villages de France. Dans sa forge nichée au cœur de la vallée, il propose des stages pour s’initier à l’art du couteau, une collection inspirée de son vécu baptisée CANIS LUPUS et même des créations sur-mesure. Curieux ? Venez le rencontrer il vous dévoilera sa passion lors d’une démonstration pleine d’étincelles !

Réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme Lascaux-Dordogne vallée vézère.

Gratuit pour les moins de 12 ans .

Le bourg Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com

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English : Savoir-faire au rendez-vous atelier le fil à la patte

10h. Enter the workshop of a cutler, blacksmith? Reservations required at the Lascaux-Dordogne Vallée Vézère tourist office. 5 (free for children under 12)

L’événement Savoir-faire au rendez-vous atelier le fil à la patte Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère