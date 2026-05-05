Visite accompagnée de l’église abbatiale de Saint-Amand-de-Coly, Ancienne Abbaye de Saint-Amand, Coly-Saint-Amand

Visite accompagnée de l’église abbatiale de Saint-Amand-de-Coly 13 et 14 juin Ancienne Abbaye de Saint-Amand Dordogne

Gratuit, accès impossible pour PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T11:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T15:00:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Venez découvrir l’histoire de la construction de l’église abbatiale de Saint-Amand-de-Coly et des secrets des constructions monastiques à l’intérieur d’une enceinte fortifiée qui étonne dans ce calme paysage du Périgord Noir.

Ancienne Abbaye de Saint-Amand Route de l’Abbaye, 24290 Coly-Saint-Amand, France Coly-Saint-Amand 24290 Saint-Amand-de-Coly Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553519892 https://www.dordogne-perigord-tourisme.fr/offres/abbaye-de-saint-amand-de-coly-coly-saint-amand-fr-2940764 Cette abbatiale, faite de pierres Sarladaises et de lauzes typiques du Périgord Noir, est considérée comme la plus belle église fortifiée de la région et invite à la contemplation. Difficile de ne pas tomber sous le charme du clocher-porche de l’abbaye de Saint-Amand-de-Coly, haut de 30 mètres, qui se distingue par son immense voûte en arc brisé encadrant la porte d’entrée de l’église.

Venez découvrir l’histoire de la construction de l’église abbatiale de Saint-Amand-de-Coly et des secrets des constructions monastiques à l’intérieur d’une enceinte fortifiée qui étonne dans ce calme…

©P.-M. Blanc, Association des Amis de Saint-Amand-de-Coly