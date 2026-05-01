Concert chorale Voix du Québec Église de Saint Laon sur Vézère Saint-Léon-sur-Vézère
Concert chorale Voix du Québec Église de Saint Laon sur Vézère Saint-Léon-sur-Vézère mercredi 27 mai 2026.
Saint-Léon-sur-Vézère
Concert chorale Voix du Québec
Église de Saint Laon sur Vézère Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:00:00
fin : 2026-05-27
Date(s) :
2026-05-27
18h. Un répertoire varié où la musique du monde côtoie le classique et les chants québécois. Participation libre
Un spectacle a capella unissant deux continents.
Un répertoire varié où la musique du monde côtoie le classique et les chants québécois. .
Église de Saint Laon sur Vézère Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine coste.b@orange.fr
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English : Concert chorale Voix du Québec
18h. A varied repertoire where world music rubs shoulders with classical and Québécois songs. Free admission
L’événement Concert chorale Voix du Québec Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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