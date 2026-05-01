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Concert chorale Voix du Québec Église de Saint Laon sur Vézère Saint-Léon-sur-Vézère

Concert chorale Voix du Québec Église de Saint Laon sur Vézère Saint-Léon-sur-Vézère

Concert chorale Voix du Québec Église de Saint Laon sur Vézère Saint-Léon-sur-Vézère mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Église de Saint Laon sur Vézère

Adresse : Le bourg

Ville : 24290 Saint-Léon-sur-Vézère

Département : Dordogne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Saint-Léon-sur-Vézère

Concert chorale Voix du Québec

Église de Saint Laon sur Vézère Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 18:00:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

18h. Un répertoire varié où la musique du monde côtoie le classique et les chants québécois. Participation libre
Un spectacle a capella unissant deux continents.
Un répertoire varié où la musique du monde côtoie le classique et les chants québécois.   .

Église de Saint Laon sur Vézère Le bourg Saint-Léon-sur-Vézère 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   coste.b@orange.fr

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English : Concert chorale Voix du Québec

18h. A varied repertoire where world music rubs shoulders with classical and Québécois songs. Free admission

L’événement Concert chorale Voix du Québec Saint-Léon-sur-Vézère a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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