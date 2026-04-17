Concert Christophe Maé Montée Du Puech Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Concert Christophe Maé

Jeudi 2 juillet 2026 à partir de 21h30.

OUVERTURE DES PORTES 19H00. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 48 – 48 – 58 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 21:30:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Christophe Maé x Salon de Provence, Château de l’Empéri

Après une dernière tournée triomphale, Christophe Maé sera de retour sur les plus grandes scènes de France, Suisse et Belgique en 2026 (et 2027 !) .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Christophe Maé x Salon de Provence, Château de l’Empéri

L’événement Concert Christophe Maé Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de Salon de Provence