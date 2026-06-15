Fête foraine Estivale Salon-de-Provence
Fête foraine Estivale Salon-de-Provence vendredi 3 juillet 2026.
Salon-de-Provence
Fête foraine Estivale
Du 03/07 au 19/07/2026 tous les jours de 17h à 0h. Place Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-19 00:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Le début des vacances d’été rime avec fête foraine !
Que la fête commence ! Les manèges prennent place à Salon-de-Provence pour divertir les jeunes et… les moins jeunes. Sensations fortes, jeux d’adresses, gourmandises, retrouvailles avec les amis et la famille, la place Morgan devient le lieu idéal pour s’amuser. .
Place Morgan Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60 accueil@visitsalondeprovence.com
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English :
The start of the summer vacations rhymes with funfair!
L’événement Fête foraine Estivale Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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