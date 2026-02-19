Concert Zaz Montée Du Puech Salon-de-Provence

Concert Zaz

Mercredi 1er juillet 2026 à partir de 21h.

OUVERTURE DES PORTES À 20H00. Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 49 – 49 – 59 EUR

Rendez-vous le 1er juillet 2026 au Château de l’Empéri à Salon de Provence pour un concert exceptionnel !

Zaz, la reine de la chanson française et du nu-jazz, revient avec une tournée mondiale spectaculaire en 2025–2026.



La Zaz tour présentera son très attendu sixième album, dont la sortie est prévue fin 2025, porté par le single “Saints et saufs.” La tournée débutera le 30 octobre 2025 au Théâtre Fémina de Bordeaux, avant de parcourir l’Europe, l’Amérique latine et le Royaume-Uni.



Parmi les grandes villes Paris, Berlin, Prague, Mexico et Londres. Certaines dates incluront des volets spéciaux comme le Tour de Dance 2025 à Varsovie et le Latin America Tour 2026. Zaz brillera également dans plusieurs festivals, dont Kunst!Rasen à Bonn le 15 juillet 2026. Un voyage musical vibrant, empreint de passion et de liberté — réservez vos billets dès maintenant. .

Montée Du Puech Château de l’Empéri Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us on July 1, 2026 at the Château de l?Empéri in Salon de Provence for an exceptional concert!

L’événement Concert Zaz Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Salon de Provence