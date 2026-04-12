Festival d’art pas chiant Domaine de Roquerousse Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Festival d’art pas chiant

Du samedi 6 au dimanche 7 juin 2026 le samedi de 10h à 23h. Le dimanche de 10h à 19h. Domaine de Roquerousse Direction Avignon Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-06

Le Festival d’Art Pas Chiant, c’est un événement artistique pas comme les autres. Ici, on enlève tout ce qui peut intimider, ennuyer ou compliquer l’art… pour ne garder que l’essentiel l’émotion, la rencontre et le plaisir.

Pendant deux jours, le Domaine de Roquerousse se transforme en terrain de jeu artistique et humain

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AU PROGRAMME

Des artistes inspirants

Peintres, plasticiens, créateurs, univers sensibles et univers déjantés… Des œuvres qui parlent au cœur autant qu’aux yeux.

️ De l’art vivant, accessible, qui se partage

Ici, tu peux discuter avec les artistes, comprendre leur démarche, ressentir, questionner, vibrer. Pas besoin de “s’y connaître” viens comme tu es.

Une ambiance musicale avec groupe et DJs

De la beauté, du rire, de l’émotion, de la musique, des moments suspendus… Un vrai bol d’air pour l’âme

Dimanche matin DJs breakfast ton café offert avant 11h et 2 DJs pour nous réveiller

Un lieu magique

Le Domaine de Roquerousse, entre nature et lumière, parfait pour flâner, découvrir, se poser, rêver.

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UN FESTIVAL QUI A DU SENS

Le Festival d’Art Pas Chiant, ce n’est pas juste beau.

C’est aussi un événement solidaire, engagé aux côtés de l’association Bigdoule, qui lutte contre le syndrome de Rett.

Venir, c’est

✔ soutenir des artistes

✔ vivre une expérience forte

✔ et participer à une belle cause

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‍‍‍ POUR QUI ?

Pour celles et ceux qui aiment l’art.

Pour celles et ceux qui pensent ne pas l’aimer.

Pour les curieux, les sensibles, les rêveurs, les familles, les amis, les amoureux, les solos…

Bref pour les humains.

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6 & 7 juin

Domaine de Roquerousse

Infos à venir .

Domaine de Roquerousse Direction Avignon Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 72 21 68 72 info@fartpc.com

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English :

The Festival d?Art Pas Chiant is an artistic event like no other. Here, we strip away everything that might intimidate, bore or complicate art? leaving only the essential: emotion, encounters and pleasure.

L’événement Festival d’art pas chiant Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Salon de Provence