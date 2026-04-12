Course À l’Assaut du Talagard Domaine de Roquerousse Salon-de-Provence
Course À l’Assaut du Talagard Domaine de Roquerousse Salon-de-Provence dimanche 17 mai 2026.
Salon-de-Provence
Course À l’Assaut du Talagard
Dimanche 17 mai 2026 à partir de 8h30. Domaine de Roquerousse Direction Avignon Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 08:30:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Rejoignez-nous à Salon-de-Provence pour À l’Assaut du Talagard 2026 le 17 mai ! Une course épique à travers le domaine de Roquerousse, pour tous les passionnés de running. Ne ratez pas cet événement sportif régional !
Découvrez les nouveaux tracés de la course passionnante À l’Assaut du Talagard à Salon-de-Provence ! Cet événement régional attire les amateurs de sports pédestres désirant tester leur endurance dans un cadre spectaculaire. Cette année, nous introduisons des formats de courses innovants avec des parcours de 6 km et 12 km pour les trailers à la recherche d’un nouveau défi, ainsi qu’une marche de 6 km pour celles et ceux qui préfèrent profiter du paysage à un rythme plus modéré.
Ne ratez pas cette compétition qui combine challenge sportif et beauté des paysages de la Provence. Que vous soyez compétiteur aguerri ou marcheur amateur, À l’Assaut du Talagard est l’occasion parfaite de vous surpasser dans une ambiance conviviale.
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Rejoignez-nous à Salon-de-Provence pour une expérience inoubliable. À l’Assaut du Talagard vous attend pour faire vibrer vos passions sportives! .
Domaine de Roquerousse Direction Avignon Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
Join us in Salon-de-Provence for À l’Assaut du Talagard 2026 on May 17! An epic race through the Roquerousse estate, for all running enthusiasts. Don’t miss this regional sporting event!
L’événement Course À l’Assaut du Talagard Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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