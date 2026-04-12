Course À l’Assaut du Talagard Domaine de Roquerousse Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Course À l’Assaut du Talagard

Dimanche 17 mai 2026 à partir de 8h30. Domaine de Roquerousse Direction Avignon Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 08:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Rejoignez-nous à Salon-de-Provence pour À l’Assaut du Talagard 2026 le 17 mai ! Une course épique à travers le domaine de Roquerousse, pour tous les passionnés de running. Ne ratez pas cet événement sportif régional !

Découvrez les nouveaux tracés de la course passionnante À l’Assaut du Talagard à Salon-de-Provence ! Cet événement régional attire les amateurs de sports pédestres désirant tester leur endurance dans un cadre spectaculaire. Cette année, nous introduisons des formats de courses innovants avec des parcours de 6 km et 12 km pour les trailers à la recherche d’un nouveau défi, ainsi qu’une marche de 6 km pour celles et ceux qui préfèrent profiter du paysage à un rythme plus modéré.



Ne ratez pas cette compétition qui combine challenge sportif et beauté des paysages de la Provence. Que vous soyez compétiteur aguerri ou marcheur amateur, À l’Assaut du Talagard est l’occasion parfaite de vous surpasser dans une ambiance conviviale.



Inscrivez-vous dès maintenant sur www.sportsnconnect.com pour sécuriser votre place à cette manifestation emblématique. Restez connectés et suivez-nous pour toutes les mises à jour sur www.instagram.com/lafouleesalonaise et sur notre chaîne www.youtube.com/@FouleeSalonaise pour des clips inspirants et informatifs. Retrouvez toutes les informations et le programme détaillé sur lafouleesalonaise.go.yo.fr/index.html.



Rejoignez-nous à Salon-de-Provence pour une expérience inoubliable. À l’Assaut du Talagard vous attend pour faire vibrer vos passions sportives! .

Domaine de Roquerousse Direction Avignon Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Join us in Salon-de-Provence for À l’Assaut du Talagard 2026 on May 17! An epic race through the Roquerousse estate, for all running enthusiasts. Don’t miss this regional sporting event!

L’événement Course À l’Assaut du Talagard Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Salon de Provence