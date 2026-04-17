Salon-de-Provence

Festival des Iles

Du vendredi 29 au samedi 30 mai 2026 de 17h30 à 0h. Place Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:30:00

fin : 2026-05-30 00:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Préparez-vous pour un voyage inoubliable sous les tropiques ! Le Festival des Îles revient pour sa deuxième édition et vous offre un week-end gratuit et en plein air à ne pas manquer.

Pays représentés Tahiti , Guadeloupe , Martinique , République Dominicaine , Île de la réunion , bien plus encore…



Venez partager un moment festif et convivial, découvrir la culture des îles et danser sous les étoiles ✨



▪️Au programme



* Food Trucks & Stands des Îles Savourez les spécialités exotiques et laissez-vous séduire par des saveurs authentiques.

* Marché Artisanal des Îles Découvrez des créations artisanales et produits locaux des quatre coins du monde.

* Musique et Danse Profitez de concerts en direct et de démonstrations de danses folkloriques venues des îles.



Les soirées en plein air vous feront danser jusqu’au bout de la nuit



* Soirée Concert Live Dansant Zouk, Kompa, Tropical… Une explosion de rythmes et de bonne humeur !

* Soirée Bachata Vibrez au rythme sensuel de cette danse incontournable.

* Soirée Reggaeton Laissez-vous emporter par les beats endiablés de la musique latine.

DJs talentueux pour vous faire danser toute la nuit !



Entrée gratuite | De 17h30 à 00h00

À très bientôt sous les tropiques !

Pour plus d’infos

Tél. 06 89 47 29 45

Email latinomouv@gmail.com .

Place Morgan Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 89 47 29 45 latinomouv@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for an unforgettable trip to the tropics! Festival des Îles returns for its second edition, offering you a free, open-air weekend you won’t want to miss.

L’événement Festival des Iles Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme de Salon de Provence