Conférence: La vie après la vie Athéna Bio Salon-de-Provence
Conférence: La vie après la vie Athéna Bio Salon-de-Provence samedi 16 mai 2026.
Salon-de-Provence
Conférence: La vie après la vie
Samedi 16 mai 2026 de 19h à 20h. Athéna Bio 214 Rue du 14 Juillet Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 19:00:00
fin : 2026-05-16 20:00:00
Date(s) :
2026-05-16
L’Athéna Bio invite Sabine Alarcon, sur le parcours de l’âme après son départ
Entrée libre
19h Athéna Bio .
Athéna Bio 214 Rue du 14 Juillet Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 79 36 04 gaiaterie884@gmail.com
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English :
Athéna Bio invites Sabine Alarcon, on the journey of the soul after its departure
L’événement Conférence: La vie après la vie Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de Salon de Provence
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