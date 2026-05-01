Conférence: La vie après la vie Athéna Bio Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Conférence: La vie après la vie

Samedi 16 mai 2026 de 19h à 20h. Athéna Bio 214 Rue du 14 Juillet Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 19:00:00

fin : 2026-05-16 20:00:00

Date(s) :

2026-05-16

L’Athéna Bio invite Sabine Alarcon, sur le parcours de l’âme après son départ

Entrée libre

19h Athéna Bio .

Athéna Bio 214 Rue du 14 Juillet Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 18 79 36 04 gaiaterie884@gmail.com

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English :

Athéna Bio invites Sabine Alarcon, on the journey of the soul after its departure

L’événement Conférence: La vie après la vie Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme de Salon de Provence