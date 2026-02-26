Spectacle itinérant au château de l’Empéri, Château Musées de l’Empéri, Salon-de-Provence

Spectacle itinérant au château de l’Empéri Samedi 23 mai, 17h00 Château Musées de l’Empéri Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Partenariat entre le château-Musées de l’Empéri et le lycée général et technique de l’Empéri, à destination des élèves de l’option théâtre de la classe de seconde, les élèves des classes de la spécialité d’Histoire des Arts.

Présentation du projet

Titre : « Histoires de guerres et d’espoirs » – spectacle itinérant au château de l’Empéri

Les 20 élèves proposeront une série de textes de théâtre, poétiques et historiques qui traitent des victimes et des humanitaires des différentes guerres contemporaines, au travers des collections du musée d’art militaire du château de l’Empéri.

La mise en scène sera adaptée afin de permettre une déambulation dans les différents espaces du musée, dans le respect des contraintes patrimoniales et de sécurité du lieu.

Château Musées de l’Empéri Montée du Puech 13300 Salon de Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 44 84 91 Le château de l’Empéri, est l’une des plus anciennes forteresses de Provence. Classé Monument historique en 1956, il est la propriété de la Ville de Salon-de-Provence et abrite deux musées de France : le Musée de l’Empéri et les salles Théodore Jourdan. Le Musée de l’Empéri est un musée d’art et d’histoire militaire présentant l’une des plus riches collections d’histoire militaire en France. Parkings payants à proximité

La classe, l’œuvre !

Irunu Jimenez