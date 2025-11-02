Vinyl Market

Dimanche 1er février 2026 de 9h à 17h. Place Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 09:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

Date(s) :

2026-02-01

La brocante professionnelle accueille un événement particulier, qui va plaire aux amoureux de musique ! Vinyl Market regroupe des disquaires professionnels qui proposent en vente plus de 10 000 disques.

Du rock à la world music, en passant par le jazz, le punk, la soul, le métal ou encore la new wave, tous les styles seront représentés !



Entrée gratuite



BARS ET RESTAURANTS À PROXIMITÉ IMMÉDIATE. .

Place Morgan Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 77 38 55 vinyl.pool@yahoo.com

English :

The professional flea market hosts a special event, sure to please music lovers! Vinyl Market brings together professional record dealers offering over 10,000 records for sale.

German :

Auf dem professionellen Flohmarkt findet eine besondere Veranstaltung statt, die Musikliebhaber begeistern wird! Vinyl Market vereint professionelle Plattenhändler, die über 10 000 Schallplatten zum Verkauf anbieten.

Italiano :

Il mercato delle pulci professionale ospita un evento speciale che sicuramente piacerà agli amanti della musica! Vinyl Market riunisce rivenditori di dischi professionali che offrono oltre 10.000 dischi in vendita.

Espanol :

Este mercadillo profesional organiza un acontecimiento especial que sin duda hará las delicias de los amantes de la música Vinyl Market reúne a vendedores de discos profesionales que ponen a la venta más de 10.000 discos.

L’événement Vinyl Market Salon-de-Provence a été mis à jour le 2025-11-24 par Office de Tourisme de Salon de Provence