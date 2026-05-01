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Exposition Prise de Vie Les Daronnes Salon-de-Provence

Exposition Prise de Vie Les Daronnes Salon-de-Provence samedi 9 mai 2026.

Lieu : Les Daronnes

Adresse : 77 Rue de l'Horloge

Ville : 13300 Salon-de-Provence

Département : Bouches-du-Rhône

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Salon-de-Provence

Exposition Prise de Vie

Du 09/05 au 23/05/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 18h. Les Daronnes 77 Rue de l’Horloge Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-05-09 09:30:00
fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Sylvie Izzo vous invite à découvrir ce lieu chaleureux et convivial, où ces photos seront exposées du 9 au 23 mai 2026.
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Les Daronnes 77 Rue de l’Horloge Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 43 76 93 

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English :

Sylvie Izzo invites you to discover this warm and friendly place, where these photos will be on display from May 9 to 23, 2026.

L’événement Exposition Prise de Vie Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme de Salon de Provence

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