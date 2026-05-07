Le Temps des Liens Fête les 500 Ans d’Adam de Craponne Place de l’Hôtel de Ville Salon-de-Provence

Salon-de-Provence

Le Temps des Liens Fête les 500 Ans d’Adam de Craponne

Mardi 9 juin 2026 de 10h à 12h.

SESSION DE DESSIN.

Vendredi 12 juin 2026 de 10h à 12h.

SESSION D’HYPNOSE.

Jeudi 18 juin 2026 de 10h à 12h.

SESSION DE MÉDITATION.

Jeudi 2 juillet 2026 de 10h à 12h.

SESSION DE DESSIN.

Jeudi 9 juillet 2026 de 9h à 11h.

SESSION DE MÉDITATION.

Jeudi 10 septembre 2026 de 10h à 12h.

SESSION DE MÉDITATION. Place de l’Hôtel de Ville Parc de la Légion d’Honneur Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 10:00:00

fin : 2026-09-10 12:00:00

Date(s) :

2026-06-09 2026-06-12 2026-06-18 2026-07-02 2026-07-09 2026-09-10

Dans le cadre des célébrations du 500ème anniversaire d’Adam de Craponne, le Temps des Liens en partenariat avec la Mairie de Salon de Provence organise des manifestations comme du dessins et de la méditation

SESSIONS DE DESSINS

Centrées sur le monument emblématique de la place de l’Hôtel de Ville.



L’objectif de l’activité :

Il s’agit de rendre hommage à l’ingénieur non pas par l’histoire, mais par le regard. Les participants sont invités à observer les détails architecturaux de la fontaine et à les retranscrire sur papier.



Les points forts de la séance

L’Étude des formes La fontaine offre un sujet complexe et magnifique avec ses sculptures de cornes d’abondance (vigne, blé, fruits), son buste de Craponne et ses jeux d’eau.

Réaliser à main levée au fusain et gomme la statue de M.Adam de Craponne créée par le sculpteur Marius RAMU en 1852.



A partir d’une feuille blanche faire un fond noir à l’aide de fusain et progressivement définir les parties du visage à l’aide de la gomme et accentuer avec le crayon pastel les courbes et les lignes et doucement le visage prend forme,



Pourquoi ce lieu est parfait pour le dessin

Dessiner à la fontaine de Craponne, c’est dessiner le cœur battant de Salon. C’est prendre le temps d’apprécier la richesse que l’eau a apportée à la ville, un trait de crayon après l’autre.



DATES

– 9 Juin 2026 à 10h00 (2h00) Place de l’Hôtel de Ville

– 2 Juillet 2026 à 10h00 (2h00) Place de l’Hôtel de Ville





Matériel fourni. Prévoir un chapeau et une bouteille d’eau.



Annie Bouillette

Artiste peintre





SESSION D’HYPNOSE

L’hypnose médicale est une technique de thérapie psycho-comportementale.

En mettant le patient dans un état de conscience modifié on peut aider la personne à mieux gérer le stress, la douleur ou certaines addictions en utilisant des métaphores thérapeutiques.



Cet atelier a pour objectif de faire découvrir d’une part cette technique et d’autre part l’action de notre association le temps des liens .



Déroulement de l’atelier

Accueil des personnes à 10H dans le parc de la Légion d’honneur

Installation de chaque personne sur une chaise la plus confortable possible.

Explications de qui nous sommes et de ce qui va se passer pendant cet atelier

Mise en état de relaxation par la voix et des exercices respiratoires.

Un conte thérapeutique, écrit par des adhérentes de notre association sera lu,

Ce conte met en avant l’importance de la solidarité, de la communication, et de l’eau (lien avec Adam de Craponne) pour sortir de situations difficiles comme la maladie.

Conclusion de la séance par une reconnexion en douceur avec la réalité du lieu où nous serons.



Prévoir un coussin, un chapeau et une bouteille d’eau.



DATE

– 12 Juin 2026 à 10h00 (2h00) Parc de la Légion d’Honneur (En cas de pluie salle B&C de la MVA)



Martine Tassone

Médecin Homéopathe





SESSION DE MÉDIATION

Dans le cadre des célébrations du 500ème anniversaire d’Adam de Craponne, le Temps des Liens en partenariat avec la Mairie de Salon de Provence organise trois sessions de méditation, Rejoignez nous pour une pratique douce centrée sur le cœur. Quelques exercices de respiration et de yoga sur chaise suivis d’une courte relaxation pour favoriser une détente corporelle profonde. Puis une méditation Heartfulness qui vous permettra de vous connecter à la dimension du cœur, d’apprendre à y plonger de plus en plus profondément, de calmer votre mental et de vous ressourcer.



Aucune expérience requise. Aucune tenue particulière nécessaire.

Méditation assise dans une position confortable pour vous.



Prévoir un chapeau et une bouteille d’eau.



DATES

– 18 Juin 2026 à 10h00 (2h00) Parc de la Légion d’Honneur (En cas de pluie salle B&C de la MVA)

– 9 Juillet 2026 à 9h00 (2h00) Parc de la Légion d’Honneur (En cas de pluie salle B&C de la MVA)

– 10 Septembre 2026 à 10h00 (2h) Parc de la Légion d’Honneur (En cas de pluie salle B&C de la MVA)





Marie-Paule Marcon et Marie-jo Penez

Formatrices certifiées Méditation heartfulness .

Place de l’Hôtel de Ville Parc de la Légion d’Honneur Salon-de-Provence 13664 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 56 27 60 letempsdesliens@gmail.com

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English :

As part of the celebrations to mark the 500th anniversary of Adam de Craponne, Le Temps des Liens, in partnership with the Mairie de Salon de Provence, is organizing events such as drawings and meditation

L’événement Le Temps des Liens Fête les 500 Ans d’Adam de Craponne Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme de Salon de Provence