Pédalez, mixez, dégustez… En soutenant la production locale ! 5 – 7 juin Salon de Provence, Route d’Arles RD 113 13300 Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Objectifs de la conférence de presse

Pour le Grand Marché de Provence :

Le Salon des Agricultures de Provence représente une opportunité à saisir en matière de positionnement dans le temps (fin de l’année scolaire), d’attractivité pour les journalistes et de vitrine du monde agricole.

Trois cibles :

• Les producteurs – l’Actium ne fonctionne pas comme un club fermé. Objectif : diffuser un message d’ouverture et d’encouragement à entrer dans la démarche.

• Les professionnels de la restauration collective. Objectif : diffuser un message rassurant pour les chefs de cuisine, les gestionnaires et les chefs d’établissement sur le fonctionnement du marché fruits et légumes.

• Les partenaires locaux (collectivités voisines). Objectif : présenter un modèle de fonctionnement unique en France, prometteur et encourageant.

Pour le bien-être des collégiens, une restauration de qualité, des menus équilibrés, la maîtrise des coûts de production des repas les collégiens des Bouches-du-Rhône man, gent des fruits et légumes frais locaux et de saisons.

L’objectif est de sensibiliser les producteurs à ce type de circuits de commercialisation structurés et de proximité, et de promouvoir l’Actium Grand Marché de Provence.

Salon de Provence, Route d’Arles RD 113 13300 Domaine du Merle Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « direction@actiumgmp.com »}]

Conférence de presse