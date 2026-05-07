Concert Christophe MARLET Café théâtre Le Poche Pornic
Concert Christophe MARLET Café théâtre Le Poche Pornic samedi 16 mai 2026.
Pornic
Concert Christophe MARLET
Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:00:00
fin : 2026-05-16 21:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Concert proposé par Le Poche
Dans le Pays de Retz, Christophe Marlet est surtout connu comme étant le chanteur guitariste du groupe Nada Mas
Là il sera en version intimiste.
Au programme, compositions et reprises, toujours aux couleurs sud-américaines et africaines.
Il sera accompagné d’Anthony Masselin (Soldat Louis) au uilleann pipes et à la flûte irlandaise .
Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com
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English :
Concert proposed by Le Poche
L’événement Concert Christophe MARLET Pornic a été mis à jour le 2026-05-05 par I_OT Pornic
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