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Concert Christophe MARLET Café théâtre Le Poche Pornic

Concert Christophe MARLET Café théâtre Le Poche Pornic samedi 16 mai 2026.

Lieu : Café théâtre Le Poche

Adresse : 1 place de Halles

Ville : 44210 Pornic

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Pornic

Concert Christophe MARLET

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 21:00:00
fin : 2026-05-16 21:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Concert proposé par Le Poche  
Dans le Pays de Retz, Christophe Marlet est surtout connu comme étant le chanteur guitariste du groupe Nada Mas  
Là il sera en version intimiste.
Au programme, compositions et reprises, toujours aux couleurs sud-américaines et africaines.
Il sera accompagné d’Anthony Masselin (Soldat Louis) au uilleann pipes et à la flûte irlandaise     .

Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12  le.poche.pornic@gmail.com

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English :

Concert proposed by Le Poche

L’événement Concert Christophe MARLET Pornic a été mis à jour le 2026-05-05 par I_OT Pornic

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