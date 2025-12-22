Concert de Honey Tracks au bar Le Phare, Plage de la Source Pornic

Concert de Honey Tracks au bar Le Phare

Plage de la Source Bar Le Phare Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-20 19:00:00

fin : 2026-05-08 21:00:00

Date(s) :

2026-02-20 2026-05-08

Rendez-vous à la Thalasso de Pornic ! Soirée musique tous les vendredis au Bar Le Phare qui offre une magnifique vue sur l’océan et se prolonge à l’extérieur par un ponton.

L’émotion du répertoire pop-rock revisitée autour d’une guitare et 2 couleurs vocales caratéristiques. Gwen et Julie vous font voyager à la glorieuse époque des années 90, en passant par quelques pépites actuelles. .

Plage de la Source Bar Le Phare Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 68 16

English :

See you at the Thalasso de Pornic! Music evenings every Friday at Bar Le Phare, with its magnificent ocean views and outdoor pontoon.

