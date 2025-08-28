Conférence: comment les fakes news mettent en danger nos démocraties Rue Jules Ferry Pornic

Conférence: comment les fakes news mettent en danger nos démocraties Rue Jules Ferry Pornic mercredi 29 avril 2026.

Conférence: comment les fakes news mettent en danger nos démocraties

Rue Jules Ferry Espace Culturel du Val Saint Martin Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 15:00:00

fin : 2026-04-29 16:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Conférence de l’université permanente animée par Fabrice Hodecent.

Fake news, ou fausses informations, ou encore en version plus francophone infox, ne sont pas l’apanage de nos sociétés contemporaines, puisque ayant toujours existé. La différence fondamentale est la vitesse de diffusion et de propagation des ces infox, par la viralité instantanée du numérique en général, et des réseaux sociaux en particulier. Des infox qui, on a pu le constater depuis plusieurs années et encore tout récemment, mettent en péril nos démocraties. Les fake news sont une arme de guerre. Au travers d’une conférence, il est proposé de traiter ce sujet, les origines et motivations de ceux qui fabriquent des fake news (aux fins politiques, d’escroqueries, de plaisanteries), et comment celles-ci sont démultipliées par les outils technologiques, notamment par l’avènement de l’IA.

Enseignant en techniques de communication et gestion de projets à l’IUT de la Roche sur Yon depuis septembre 2022, Fabrice Hodecent fait ses débuts en radio libre avant d’entamer une carrière de journaliste au quotidien « La république du centre », et de devenir journaliste d’investigation pour le mensuel » le sans culotte 85″. Il est depuis 2019 journaliste indépendant, formateur, enseignant, professionnel en éducation aux médias et à l’information. Sans oublier, depuis 2021: écrivain et scénariste de bandes dessinées. .

Rue Jules Ferry Espace Culturel du Val Saint Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 26 48 78 67 up.pornic@univ-nantes.fr

English :

Continuing education lecture by Fabrice Hodecent.

German :

Konferenz der Université Permanente, moderiert von Fabrice Hodecent.

Italiano :

Conferenza di Fabrice Hodecent.

Espanol :

Conferencia de Fabrice Hodecent.

L’événement Conférence: comment les fakes news mettent en danger nos démocraties Pornic a été mis à jour le 2025-08-28 par I_OT Pornic