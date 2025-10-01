Conférence Histoire de la vigne en Pays de Retz et alentours Rue Jules Ferry Pornic
Conférence Histoire de la vigne en Pays de Retz et alentours Rue Jules Ferry Pornic mercredi 29 avril 2026.
Conférence Histoire de la vigne en Pays de Retz et alentours
Rue Jules Ferry Espace du Val St Martin Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 19:00:00
fin : 2026-04-29 19:00:00
Date(s) :
2026-04-29
Conférence proposée par Pornic Histoire, menée par Alain Poulard
Au programme
L’association Pornic Histoire vous convie à une immersion au cœur du terroir local. Animée par Alain Poulard, cette conférence captivante vous fera remonter le temps à travers l’histoire de la vigne en Pays de Retz et ses alentours
De ses origines à son influence sur nos paysages et notre économie, découvrez comment la culture de la vigne a façonné l’identité de notre territoire. Une soirée riche en anecdotes et en savoirs, idéale pour tous ceux qui souhaitent mieux comprendre les racines de notre région. .
Rue Jules Ferry Espace du Val St Martin Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 54 42 asso.pornic.histoire@gmail.com
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English :
Lecture given by Pornic Histoire, led by Alain Poulard
L’événement Conférence Histoire de la vigne en Pays de Retz et alentours Pornic a été mis à jour le 2026-03-12 par I_OT Pornic