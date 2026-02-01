Animation enfant chasse aux trésors à l’Éco-Domaine Eco Domaine La Fontaine Pornic

Animation enfant chasse aux trésors à l’Éco-Domaine

Eco Domaine La Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-17 14:00:00

fin : 2026-02-27 15:00:00

Date(s) :

2026-02-17 2026-02-18 2026-02-20 2026-02-24 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-06

Chasse insolite proposée par l’Eco-Domaine la Fontaine, un lieu unique entre terre et mer.

Au programme

L’équipe de La Fontaine vous a préparé un jeu de piste avec des questions, énigmes et devinettes pour explorer notre grand jardin et les animaux de la ferme !

Les enfants à partir de 7-8 ans peuvent être en autonomie. Les plus petits seront accompagnés des parents.

Notre scénario change à chaque vacance scolaire, alors n’hésitez pas à retenter l’aventure. .

An unusual hunt proposed by Eco-Domaine la Fontaine, a unique place between land and sea.

