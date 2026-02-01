Atelier je fais mon potager en permaculture à L’Eco Domaine La Fontaine Eco Domaine La Fontaine Pornic

Atelier je fais mon potager en permaculture à L’Eco Domaine La Fontaine

Eco Domaine La Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-03-07 11:30:00

2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-28

Ateliers proposés par l’ Eco-Domaine de la Fontaine

Découvrez les bases d’un potager en permaculture avec Mathieu, paysan-permaculteur

Au programme

Il vous accueille pour une matinée découverte d’un potager en permaculture.

Vous apprendrez à cultiver vos légumes dans une logique de régénération du sol, de la biodiversité et de votre dos.

Vous découvrirez toutes les étapes essentielles d’une saison au potager, du semis, à la plantation en passant par la préparation du sol.

Ces moments de deconnexion les mains dans la terre seront propices à discuter des associations de légume, du calendrier de plantation et de récolte ainsi que des techniques pour limiter les ravageurs au potagers.

Laissez vous tenter et partez à la découverte de ce petit coin de paradis. .

Eco Domaine La Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire infos@ecodomaine-la-fontaine.fr

Workshops offered by the Eco-Domaine de la Fontaine

