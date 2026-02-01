Atelier je fais mon potager en permaculture à L’Eco Domaine La Fontaine Eco Domaine La Fontaine Pornic
Eco Domaine La Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique
Début : 2026-02-14 10:00:00
fin : 2026-03-07 11:30:00
2026-02-14 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-28
Ateliers proposés par l’ Eco-Domaine de la Fontaine
Découvrez les bases d’un potager en permaculture avec Mathieu, paysan-permaculteur
Au programme
Il vous accueille pour une matinée découverte d’un potager en permaculture.
Vous apprendrez à cultiver vos légumes dans une logique de régénération du sol, de la biodiversité et de votre dos.
Vous découvrirez toutes les étapes essentielles d’une saison au potager, du semis, à la plantation en passant par la préparation du sol.
Ces moments de deconnexion les mains dans la terre seront propices à discuter des associations de légume, du calendrier de plantation et de récolte ainsi que des techniques pour limiter les ravageurs au potagers.
Laissez vous tenter et partez à la découverte de ce petit coin de paradis. .
Eco Domaine La Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire infos@ecodomaine-la-fontaine.fr
