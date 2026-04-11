Pornic

Educap city

Parking du château Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 09:00:00

fin : 2026-04-15 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15

Un parcours d’orientation civique et sportif pour les jeunes pornicais en milieu urbain, le parcours Educap city est à la fois ludique, sportif et citoyen.



Au programme

Plongez au cœur de la 17ème édition d’Educap City, un rallye urbain inédit où civisme, sport et cohésion se rencontrent. Pour cette nouvelle année, 110 jeunes pornicais (CM2 et +10 ans) se transforment en explorateurs de leur propre ville pour relever le défi de la jeunesse .

Répartis en 22 équipes, les participants devront valider 16 points de passage à travers Pornic. À chaque étape, ils iront à la rencontre des acteurs locaux (associations, institutions, services publics) pour découvrir les enjeux de la solidarité, de l’écologie et du vivre-ensemble.

Le déroulement de la journée

9h : Ouverture du village Educap City et accueil des équipes au Parking du Château

10h : Lancement officiel du grand parcours d’orientation

12h30 Pause déjeuner conviviale offerte dans les jardins du Château

13h30 Reprise du rallye et poursuite des défis citoyens

16h30 Fin du parcours et retour au village

17h : Cérémonie de remise des prix pour désigner les équipes qui s’envoleront pour la finale nationale à Paris (juin 2026)

Clôture festive La journée se terminera en douceur avec un concert de Lila Vaconsin. Entre reprises pop et compositions originales, laissez-vous transporter par sa voix chaleureuse et son piano

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Parking du château Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 31 11 culture@pornic.fr

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English :

A civic and sporting orienteering course for young Pornicans in an urban environment, the Educap city course is fun, sporty and civic-minded.

L’événement Educap city Pornic a été mis à jour le 2026-04-08 par I_OT Pornic