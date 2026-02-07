Séance découverte de la Biodanza à Pornic Salle Joséphine Baker Pornic

Pornic

Séance découverte de la Biodanza à Pornic

Salle Joséphine Baker Le Clion-sur-Mer Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Dansenlien vous invite à faire pétiller votre quotidien venez goûter à la Biodanza, la danse qui célèbre la vie !

Au programme

Plongez dans une expérience unique où le mouvement devient un langage de joie et de partage. La Biodanza, surnommée la danse de la vie , est une pratique à la fois corporelle, relationnelle et artistique qui ne demande aucune technique, seulement l’envie d’être soi.

Lors de cette séance découverte, laissez-vous porter par

Les musiques du monde des rythmes variés pour réveiller vos ressources profondes.

Le jeu et la convivialité des moments de partage simples et authentiques pour nourrir l’estime de soi.

L’émerveillement une invitation à redécouvrir la valeur de la Vie et à libérer votre vitalité naturelle.

Que vous soyez là pour bouger, pour rencontrer ou simplement pour vous offrir une parenthèse enchantée, vous repartirez avec le sourire au cœur ! .

Salle Joséphine Baker Le Clion-sur-Mer Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 46 36 82 77 marianne@retzien.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Dansenlien invites you to make your everyday life sparkle: come and enjoy Biodanza, the dance that celebrates life!

L’événement Séance découverte de la Biodanza à Pornic Pornic a été mis à jour le 2026-05-05 par I_OT Pornic