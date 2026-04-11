Atelier enfant j’apprends à pêcher avec l’Eco Domaine la Fontaine Eco-Domaine la Fontaine Pornic

Pornic

Atelier enfant j’apprends à pêcher avec l’Eco Domaine la Fontaine

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 16:00:00

fin : 2026-04-29 17:00:00

Date(s) :

2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29

L’eco Domaine de la Fontaine organise des ateliers pour initier vos enfants à la pêche !

Partez avec vos enfants à la découverte des joies de la pêche aux étangs de l’Eco-Domaine de La Fontaine .

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 07 07

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English :

The eco Domaine de la Fontaine organizes workshops to introduce your children to fishing!

L’événement Atelier enfant j’apprends à pêcher avec l’Eco Domaine la Fontaine Pornic a été mis à jour le 2026-04-08 par I_OT Pornic