Atelier fabrique ta bougie naturelle Eco-Domaine la Fontaine Pornic

Atelier fabrique ta bougie naturelle

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Début : 2026-02-19 16:00:00

fin : 2026-03-05 17:00:00

2026-02-19 2026-03-05

Créez votre bougie parfumée avec les trésors de la nature, atelier proposé par l’Eco Domaine la Fontaine.



Vos enfants découvriront l’art ancestral de la fabrication de bougies en utilisant de la cire naturelle et les merveilles de l’hiver de notre éco-domaine. Feuilles dorées, brindilles parfumées et huiles essentielles se transformeront en une bougie unique.

Chaque petit artisan repartira fier avec sa création personnalisée, parfaite pour illuminer les soirées ! Un souvenir magique qui embaumera la maison de doux parfums naturels. .

English :

Create your own scented candle with nature’s treasures, a workshop offered by Eco Domaine la Fontaine.

