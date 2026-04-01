Atelier teinture végétale Eco-Domaine la Fontaine Pornic

Pornic

Atelier teinture végétale

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 11:00:00

fin : 2026-04-29 12:30:00

Date(s) :

2026-04-29

Atelier proposé par l’Eco Domaine la Fontaine

Initiez vous à la teinture végétale et repartez avec votre tissu imprimé

Un moment créatif pour les petits et les grands ! .

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire infos@ecodomaine-la-fontaine.fr

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English :

Workshop offered by Eco Domaine la Fontaine

L’événement Atelier teinture végétale Pornic a été mis à jour le 2026-03-31 par I_OT Pornic