Atelier teinture végétale Eco-Domaine la Fontaine Pornic
Atelier teinture végétale Eco-Domaine la Fontaine Pornic mercredi 29 avril 2026.
Pornic
Atelier teinture végétale
Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 11:00:00
fin : 2026-04-29 12:30:00
Date(s) :
2026-04-29
Atelier proposé par l’Eco Domaine la Fontaine
Initiez vous à la teinture végétale et repartez avec votre tissu imprimé
Un moment créatif pour les petits et les grands ! .
Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire infos@ecodomaine-la-fontaine.fr
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English :
Workshop offered by Eco Domaine la Fontaine
L’événement Atelier teinture végétale Pornic a été mis à jour le 2026-03-31 par I_OT Pornic
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