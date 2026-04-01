Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier teinture végétale Eco-Domaine la Fontaine Pornic

Atelier teinture végétale Eco-Domaine la Fontaine Pornic mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Eco-Domaine la Fontaine

Adresse : Chemin des Noëlles

Ville : 44210 Pornic

Département : Loire-Atlantique

Début : 2026-04-29T11:00:00

Fin : 2026-04-29T12:30:00

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Pornic

Atelier teinture végétale

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 11:00:00
fin : 2026-04-29 12:30:00

Date(s) :
2026-04-29

Atelier proposé par l’Eco Domaine la Fontaine
Initiez vous à la teinture végétale et repartez avec votre tissu imprimé 
Un moment créatif pour les petits et les grands !   .

Eco-Domaine la Fontaine Chemin des Noëlles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire   infos@ecodomaine-la-fontaine.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Workshop offered by Eco Domaine la Fontaine

L’événement Atelier teinture végétale Pornic a été mis à jour le 2026-03-31 par I_OT Pornic

À voir aussi à Pornic (Loire-Atlantique)