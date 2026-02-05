Concert Ciné Classique La Ferté-Bernard
Concert Ciné Classique La Ferté-Bernard samedi 14 mars 2026.
Concert Ciné Classique
Avenue du Général de Gaulle La Ferté-Bernard Sarthe
Venez admirer le concert ciné classique de l’orchestre d’Harmonie de la Ferté Bernard le 14 Mars a 20h00 en salle Athéna
Concert gratuit
Réservations a l’office de tourisme .
Avenue du Général de Gaulle La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 46 46
