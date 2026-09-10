Concert CIRCÆA, Les Métaboles Saint-Pierre-aux-Nonnains Metz

Informations pratiques

Metz

Concert CIRCÆA, Les Métaboles

Saint-Pierre-aux-Nonnains 1 rue de la Citadelle Metz Moselle

Tarif : – – EUR

19

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-06-19 21:00:00

fin : 2027-06-19 22:15:00

Date(s) :

2027-06-19

En quelques saisons, Les Métaboles se sont imposées comme l’un des meilleurs ensembles vocaux de notre époque. Pour ce nouveau spectacle, le chef fondateur Léo Warynski imagine un rituel sonore autour de grandes figures de la composition féminine allant du XVIe au XXe et XXIe siècles. L’Italienne de la Renaissance Maddalena Casulana offre un écho saisissant à la pièce de Cassandra Miller, hommage moderne aux polyphonies de Thomas Tallis. Enveloppant le public dans un cercle de voix, l’américaine Meredith Monk dépeint ce rare moment où le jour cède à la nuit, pendant que Giulia Lorusso s’inspire de la descente de la sorcière Circé dans les abysses, pour nous envoûter dans la pénombre. Vertigineux !

La billetterie est assurée au guichet dans le hall de l’Arsenal dès 18h.

Ouverture des portes 30 minutes avant le spectacle.Tout public

19 .

Saint-Pierre-aux-Nonnains 1 rue de la Citadelle Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

In just a few seasons, Les Métaboles have established themselves as one of the finest vocal ensembles of our time. For this new performance, founding conductor Léo Warynski has conceived a musical ritual centered on major female composers spanning the 16th, 20th, and 21st centuries. The Italian Renaissance composer Maddalena Casulana offers a striking echo of Cassandra Miller’s piece, a modern homage to the polyphonies of Thomas Tallis. Enveloping the audience in a circle of voices, the American Meredith Monk depicts that rare moment when day yields to night, while Giulia Lorusso draws inspiration from the descent of the witchEre Circe’s descent into the abyss, to enchant us in the twilight. Dizzing!

Tickets are available at the box office in the Arsenal lobby starting at 6 p.m.

Doors open 30 minutes before the show.

L’événement Concert CIRCÆA, Les Métaboles Metz a été mis à jour le 2026-06-29 par AGENCE INSPIRE METZ