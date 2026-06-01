Clapiers

CONCERT CLAP’YES

Place Max Leenhardt Clapiers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Le concert Clap’ Yes aura lieu le vendredi 19 juin prochain à 20h30 dans la salle Dezeuze de l’espace culturel Jean Penso à Clapiers.

Au programme Gospel, Rythm and Blues

Le concert Clap’ Yes aura lieu le vendredi 19 juin prochain à 20h30 dans la salle Dezeuze de l’espace culturel Jean Penso à Clapiers.

Au programme Gospel, Rythm and Blues

Participation libre Buvette sur place .

Place Max Leenhardt Clapiers 34830 Hérault Occitanie

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English : CONCERT CLAP’YES

The Clap’ Yes concert takes place on Friday June 19 at 8:30pm in the Salle Dezeuze at the Espace Culturel Jean Penso in Clapiers.

Program: Gospel, Rhythm and Blues

L’événement CONCERT CLAP’YES Clapiers a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT MONTPELLIER