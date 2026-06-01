CONCERT CLAP’YES Clapiers
CONCERT CLAP’YES Clapiers vendredi 19 juin 2026.
Clapiers
CONCERT CLAP’YES
Place Max Leenhardt Clapiers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Le concert Clap’ Yes aura lieu le vendredi 19 juin prochain à 20h30 dans la salle Dezeuze de l’espace culturel Jean Penso à Clapiers.
Au programme Gospel, Rythm and Blues
Le concert Clap’ Yes aura lieu le vendredi 19 juin prochain à 20h30 dans la salle Dezeuze de l’espace culturel Jean Penso à Clapiers.
Au programme Gospel, Rythm and Blues
Participation libre Buvette sur place .
Place Max Leenhardt Clapiers 34830 Hérault Occitanie
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English : CONCERT CLAP’YES
The Clap’ Yes concert takes place on Friday June 19 at 8:30pm in the Salle Dezeuze at the Espace Culturel Jean Penso in Clapiers.
Program: Gospel, Rhythm and Blues
L’événement CONCERT CLAP’YES Clapiers a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT MONTPELLIER
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