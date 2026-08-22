Concert Clara et Ulysse Villefranche-de-Rouergue
samedi 24 octobre 2026 · Villefranche-de-Rouergue
Informations pratiques
Villefranche-de-Rouergue
Concert Clara et Ulysse
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Un frère et une sœur en duo voix/guitare.
Chansons intimistes d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui. Chansons françaises à texte, méditerranéenne, folk. Reprises et compositions. .
10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie labassecourvdr@gmail.com
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English :
A brother and sister who perform as a vocal-guitar duo.
L’événement Concert Clara et Ulysse Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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