Informations pratiques

Villefranche-de-Rouergue

Concert Clara et Ulysse

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Un frère et une sœur en duo voix/guitare.

Chansons intimistes d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui. Chansons françaises à texte, méditerranéenne, folk. Reprises et compositions. .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie labassecourvdr@gmail.com

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English :

A brother and sister who perform as a vocal-guitar duo.

L’événement Concert Clara et Ulysse Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)