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Concert Clara et Ulysse Villefranche-de-Rouergue

samedi 24 octobre 2026 · Villefranche-de-Rouergue

Concert Clara et Ulysse Villefranche-de-Rouergue

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Adresse
10 rue Jacques Borelly
Ville
12200 Villefranche-de-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif

Villefranche-de-Rouergue

Concert Clara et Ulysse

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Un frère et une sœur en duo voix/guitare.
Chansons intimistes d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui. Chansons françaises à texte, méditerranéenne, folk. Reprises et compositions.   .

10 rue Jacques Borelly Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie   labassecourvdr@gmail.com

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English :

A brother and sister who perform as a vocal-guitar duo.

L’événement Concert Clara et Ulysse Villefranche-de-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-22 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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