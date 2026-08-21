Concert classique au Musée Paul-Belmondo, Musée Paul-Belmondo, Boulogne-Billancourt
dimanche 20 septembre 2026 · Musée Paul-Belmondo · Boulogne-Billancourt
Informations pratiques
Concert classique au Musée Paul-Belmondo Dimanche 20 septembre, 16h00 Musée Paul-Belmondo Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Par des élèves de l’école Prizma.
Musée Paul-Belmondo 14, rue de l’Abreuvoir 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France 01 55 18 46 42 https://www.boulognebillancourt.com/loisirs/culture/musees/musee-paul-belmondo https://www.facebook.com/BoulogneBillancourtCulture/;https://x.com/BoulogneCulture;https://www.instagram.com/boulognebillancourtculture/ Aménagé dans le prestigieux château Buchillot, ce musée invite à découvrir un ensemble exceptionnel de sculptures, dessins et médailles créés par celui qui est l’un des derniers grands sculpteurs classiques du XXe siècle. Métro -10 Boulogne-Jean-Jaurès. Bus 123 Église Notre-Dame
Par des élèves de l’école Prizma.
© Prizma
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