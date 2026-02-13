Concert classique avec Roman & Amory Cazal dans une cave à Arras – 26/04, Cave aménagée et équipée, Arras

Concert classique avec Roman & Amory Cazal dans une cave à Arras – 26/04 Dimanche 26 avril, 18h00 Cave aménagée et équipée Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T18:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T18:00:00+02:00 – 2026-04-26T19:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019c1ee1-18b7-72f6-b49d-4fa8860a7117 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Venez vivre une expérience musicale unique à Arras le 26 avril 2026. Dans l’intimité d’une cave aménagée, Roman et Amory Cazal vous invitent à un voyage sonore à travers les chefs-d’œuvre de la musique classique. Violoncelle et violon se répondent dans une ambiance chaleureuse et feutrée, propice à la découverte et à l’évasion. Olivier, notre hôte, vous accueillera avec convivialité pour partager ce moment d’exception. Les places étant limitées, chaque participant vivra une rencontre authentique avec la musique et les artistes. Une véritable invitation à ralentir le temps et savourer chaque note. 26/04/2026 Cave aménagée, Arras ️ À partir de 25 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://hormur.com/event/019c1ee1-18b7-72f6-b49d-4fa8860a7117

Cave aménagée et équipée Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hormur.com/event/019c1ee1-18b7-72f6-b49d-4fa8860a7117 »}] [{« link »: « https://hormur.com/event/019c1ee1-18b7-72f6-b49d-4fa8860a7117 »}]

Concert classique intimiste à Arras avec Roman & Amory Cazal, 26/04 Hormur Musique