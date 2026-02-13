Concert classique avec Roman Cazal dans une cave à Arras – 26 avril, Cave aménagée et équipée, Arras

Concert classique avec Roman Cazal dans une cave à Arras – 26 avril Dimanche 26 avril, 20h00 Cave aménagée et équipée Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T20:00:00+02:00 – 2026-04-26T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T20:00:00+02:00 – 2026-04-26T21:00:00+02:00

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019c1ee1-5662-7311-baf6-f3d10244abe8 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Plongez dans un moment musical inoubliable lors d’un concert classique unique à Arras. Imaginez-vous entouré de mélodies envoûtantes interprétées par Roman Cazal au violoncelle et Amory Cazal au violon, dans l’intimité chaleureuse d’une cave aménagée. C’est l’occasion parfaite pour découvrir ou redécouvrir les chefs-d’œuvre de la musique classique dans un cadre propice à l’écoute attentive. Les places étant limitées, chaque spectateur bénéficie d’une expérience privilégiée. Ne ratez pas cette chance d’assister à un événement aussi intime et exceptionnel. 26 avril 2026 Cave aménagée et équipée, Arras ️ À partir de 25 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://hormur.com/event/019c1ee1-5662-7311-baf6-f3d10244abe8

Cave aménagée et équipée Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hormur.com/event/019c1ee1-5662-7311-baf6-f3d10244abe8 »}] [{« link »: « https://hormur.com/event/019c1ee1-5662-7311-baf6-f3d10244abe8 »}]

Concert classique avec Roman et Amory Cazal, Arras, 26 avril, 25€ Hormur Musique