Concert Claude Bourbon  La Bougeotte Saint-Avit-Sénieur

Saint-Avit-Sénieur

Concert Claude Bourbon

La Bougeotte 20 Rue de l’Abbatiale Saint-Avit-Sénieur Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:00:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Claude Bourbon

Guitariste virtuose mêlant blues, jazz et musiques du monde. .

La Bougeotte 20 Rue de l’Abbatiale Saint-Avit-Sénieur 24440 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 72 34

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English : Concert Claude Bourbon

L’événement Concert Claude Bourbon Saint-Avit-Sénieur a été mis à jour le 2026-04-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides