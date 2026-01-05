Concert clavecin et violon Le Fel
Concert clavecin et violon Le Fel dimanche 9 août 2026.
Concert clavecin et violon
Le Fel Aveyron
Les 4 saisons de Vivaldi dans le cadre du Festival Baroque d’Auvergne
Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 84 47 21 47 rencontremusicale.entraygues@gmail.com
English :
Vivaldi’s 4 seasons as part of the Festival Baroque d’Auvergne
