Projection en plein air Soul Kids Le Fel
Projection en plein air Soul Kids Le Fel samedi 20 juin 2026.
Le Fel
Projection en plein air Soul Kids
Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
organisé avec l’association Peuple et Culture.
Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le vendredi 18h/22h. Samedi 11h/22h30 et dimanche 11h/19h, repas sur réservation et lors de diverses animations .
Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 11 40 25 27 lenid.roussy@gmail.com
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English :
organized with the association Peuple et Culture.
L’événement Projection en plein air Soul Kids Le Fel a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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