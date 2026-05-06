Le Fel

Projection en plein air Soul Kids

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

organisé avec l’association Peuple et Culture.

Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le vendredi 18h/22h. Samedi 11h/22h30 et dimanche 11h/19h, repas sur réservation et lors de diverses animations .

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 11 40 25 27 lenid.roussy@gmail.com

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English :

organized with the association Peuple et Culture.

L’événement Projection en plein air Soul Kids Le Fel a été mis à jour le 2026-05-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)